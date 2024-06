Wirtz: “Futuro al Bayern Monaco? Ora sto bene al Bayer Leverkusen”

Florian Wirtz, stella del Bayer Leverkusen e del calcio tedesco, ha parlato alla Bild, soffermandosi anche sul mercato e sul futuro.

Queste le sue parole: “Futuro al Bayern Monaco? È una domanda difficile. Con Musiala abbiamo spesso detto che ci piace giocare insieme, siamo entrambi contenti nei nostri club. Ma abbiamo scherzato sul fatto che ci piacerebbe giocare per lo stesso club. Real Madrid o Bayern? Sarei felicissimo di poter passare presto più tempo in campo con Jamal, ma ovviamente non si può mai prevedere. Jamal gioca già nel Bayern, io al Leverkusen mi trovo bene e sono curioso di vedere cosa mi riserverà il futuro”

Foto: Instagram Leverkusen