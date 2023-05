Wirtz: “Con la Roma sarà la partita più importante della stagione. Daremo tutto”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Xabi Alonso, il talento classe 2003 del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Roma, semifinale di ritorno di Europa League: “È la partita più importante della stagione. Tutto il club non vede l’ora. Domani in campo abbiamo 11 giocatori che sanno giocare un buon calcio e sono in buona forma. Daremo tutto da squadra. Dobbiamo far muovere la difesa, creare occasioni e sfruttarle”.

Foto: Instagram Wirtz