Winks ufficiale al Cagliari: una sorpresa del 28 giugno

15/07/2026 | 10:30:10

Come anticipato il 28 giugno, arriva l’ufficialità. Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Harry Winks che si trasferisce a titolo definitivo dal Leicester City e ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028. Nato a Hemel Hempstead, in Inghilterra, classe 1996, grazie alla sua buona tecnica di base e all’intelligenza tattica, può ricoprire più ruoli a centrocampo: play davanti alla difesa o, all’occorrenza, mezz’ala. Visione di gioco, abile nelle due fasi, ha una buona capacità di inserimento che gli permette di rendersi insidioso anche in zona gol. Cresciuto nel vivaio del Tottenham, ha esordito in prima squadra a soli 18 anni, nella vittoria interna contro il Partizan (1-0) in Europa League, il 27 novembre 2014. Da lì inizierà il suo lungo e prestigioso percorso con gli “Spurs” che lo porterà a collezionare tra campionato, coppe nazionali e competizioni internazionali – Champions League e Europa League – ben 203 gare con 5 reti e 6 assist. Nell’estate 2022 si trasferisce in Italia nella Sampdoria, in Serie A gioca 20 partite. Poi il ritorno in Patria, tra le fila del Leicester City, con cui debutta il 6 agosto 2023 nella vittoria interna contro il Coventry City. Nell’ottobre successivo segna la sua prima rete con le “Foxes”, decisiva per i tre punti (2-1) contro il QPR. Sarà tra gli uomini chiave del ritorno della squadra in Premier League. Lascia ora il Leicester dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 109 presenze, 5 reti e altrettanti assist. Dopo aver svolto tutta la trafila nelle selezioni nazionali giovanili, Winks ha collezionato 10 presenze e 1 rete con la Nazionale maggiore inglese. Il centrocampista arriva ora in rossoblù per mettere al servizio della squadra qualità ed esperienza, maturata ai massimi livelli. Welcome to Cagliari, Harry!”.

Esperienza e qualità

Welcome to Cagliari, Harry ❤️ Qui il comunicato: https://t.co/jKD8yOm70N pic.twitter.com/H4WI2vn1mP — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 15, 2026

Foto: X Cagliari