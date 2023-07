Winks torna a parlare della Samp: “Esperienza bella e diversa. Spero mi aiuti al Leicester”

Harry Winks è un nuovo giocatore del Leicester. Dopo l’ufficialità, il calciatore ha rilasciato le sue prime parole da calciatore delle Foxes: “Sono felicissimo. Sono davvero eccitato per la sfida che mi aspetta. Il Leicester è un club fantastico, con una grande storia e le strutture sono incredibili. Sono così felice di essere qui e pronto per andare avanti. Non vedo l’ora di iniziare, di fare una pre-season completa con la squadra e prepararmi per le partite in arrivo. Saranno settimane importanti per mettermi in forma. Non vedo l’ora di affrontare una nuova sfida e di mettermi alla prova. Venire in un club come il Leicester è un’occasione perfetta”.

Poi ha proseguito tornando sull’esperienza della Sampdoria: “È stata un’esperienza bella e diversa. Venivo dal calcio inglese e la cultura calcistica è differente, in Italia si approcciano in altro modo le partite. Mi sono comunque goduto il tempo trascorso a Genova, spero che l’esperienza fatta alla Sampdoria possa aiutarmi al Leicester”.

Foto: Sito Leicester