Wilshere sicuro: “Il miglior portoghese in attività non è Ronaldo ma Bernardo Silva. E’ una spanna sopra tutti”

Jack Wilshere, ex Arsenal, attraverso un’intervista a TalkSport ha dato una propria opinione calcistica: “Il miglior portoghese in attività? Non è Cristiano Ronaldo. In questo momento il migliore è Bernardo Silva. È una spanna sopra tutti. Non dico che sia migliore in senso assoluto, perché la carriera di CR7 è straordinaria, ma giocassi domani sceglierei Bernardo Silva come compagno di squadra”.

FOTO: Twitter Wilshere