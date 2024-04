WILLY KAMBWALA, UN GIOVANE GIGANTE PER LO UNITED

Il Manchester United è alle prese con una vera e propria emergenza nel reparto difensivo. Nelle ultime settimane Erik ten Hag ha perso per infortunio Lindelof, Martinez, Varane ed Evans, rimanendo così con la coperta corta. Tanto che nella sfida contro il Liverpool, il tecnico olandese ha deciso di lanciare Willy Kambwala al fianco di Maguire dal 1′. Una scelta che si è rivelata vincente: il giovane centrale classe 2004 ha offerto una prestazione solida, contribuendo a fermare gli assalti di Salah e compagni.

Il talento nativo di Kinshasa (Congo), è in possesso del passaporto francese. Si tratta di un difensore centrale molto forte fisicamente e nel gioco aereo (grazie ai suoi 192 cm di altezza), difficile da superare negli uno contro uno grazie alla sua esplosività fisica, riesce a colmare il gap nei primi metri grazie alla sua velocità nel lungo.

Cresciuto a Les Ulis, Kambwala ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio nella squadra della propria città, prima di entrare nell’accademia di Sochaux nel 2018, spiccando fin da subito per le sue doti fisiche. Il suo nome è finito sui taccuini dei club inglesi fin da subito, in particolar modo su quelli del Liverpool e del Manchester United. E saranno proprio i Red Devils ad accaparrassi il giovane talento nell’ottobre del 2020. Ma la sua avventura in Inghilterra inizia nel peggiore dei modi: infortunio al ginocchio e undici mesi di stop.

Tornato sui campi nel settembre 2021, è tornato a giocare nella vittoria in trasferta per 8-2 contro la squadra U18 del Birmingham City. Nonostante l’infortunio e il lungo stop, il Manchester United ha deciso di puntare sulle sue qualità facendogli firmare il primo contratto da professionista il mese successivo. Ma per il debutto si è dovuto aspettare ancora un po’.

Infatti, Kambwala ha fatto tutta la trafila delle giovanili dello United, esordendo soltanto in questa stagione tra i grandi nella sfida contro il West Ham terminata con la vittoria per 2-0 degli Hammers. Adesso, complici anche i molteplici infortuni che hanno colpito il reparto difensivo di ten Hag, Kambwala ha l’occasione per prendersi un posto in pianta stabile nelle gerarchie dei Red Devils. E il giovane difensore francese la sta sfruttando al meglio. Fin tanto che, dopo la sfida contro il Liverpool, anche Rio Ferdinand ha speso parole al miele per lui: “Quello che mi è piaciuto di lui è che faceva i contrasti, si alzava, coinvolgeva il pubblico, l’emozione. Si vedeva che capiva, mi è piaciuto molto”.

Foto: Instagram Kambwala