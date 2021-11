WILLOCK, UN COGNOME CHE SCOTTA

Il QPR lotta per tornare in Premier, restando agganciato al duo di testa (Fulham e Bournemouth). Il club è reduce da una fondamentale vittoria in casa del Derby County di Wayne Rooney. A brillare è stata la stella di Chris Willock.

Un cognome non nuovo nel calcio inglese, visto che Chris è uno dei tre fratelli Willock, tutti calciatori. Chris è il secondo genito di tre fratelli. Il primo, Matty, classe 1996, milita nel Salford, in Seconda Divisione, poi c’è Chris, classe 1998, come detto in Championship al QPR e poi, il più giovane ma più famoso, Joe Willock, classe 1999, che milita nel Newcastle che la scorsa estate lo ha pagato ben 30 milioni all’Arsenal.

Tutti e tre sono prodotti del vivaio dell’Arsenal. Chris è un attaccante esterno, un’ala offensiva, dotato di buona corsa e abilità nel saltare l’uomo. Molto abile anche in fase realizzativa. Come il fratello Joe, anche Chris ha debuttato tra i professionisti nell’Arsenal. Debutto avvenuto il 20 settembre 2016 in occasione dell’incontro di coppa di lega vinto 4-0 contro il Nottingham Forest.

Per il giovane però, non ci sono state possibilità di restare in pianta stabile ai “Gunners” che nel giugno 2017 lo cedono al Benfica. I portoghesi lo aggregano alla propria squadra B e il 23 settembre 2017 gioca il suo primo incontro di Segunda Liga, contro il Varzim ed il 1º novembre seguente realizza la sua prima rete nel match perso 3-1 contro il Santa Clara.

Chiude la sua avventura con 14 gol nella squadra B del Benfica in due stagioni, fino al 2019, quando si aspetta di poter essere inserito in prima squadra.

Ma nell’agosto 2019 viene ceduto in prestito al West Bromwich; utilizzato esclusivamente con la formazione Under-23 in Premier, a gennaio fa rientro in Portogallo e viene subito girato, nuovamente in prestito, all’Huddersfield Town, in Championship. Qui si vede fermare il campionato per la pandemia del Covid, ma riesce a chiudere, successivamente, con 14 presenze e 2 gol.

Il 5 ottobre 2020 passa a titolo definitivo al QPR per 750.000 sterline, con cui firma un contratto triennale con opzione per un quarto.

Con il QPR, la stagione 2020-21 è proficua dal punto di vista della continuità. Willock riesce a giocare e a contribuire con 4 gol a 7 assist al club. Chiude la stagione con 37 presenze, finalmente con grande continuità. Continuità che Chris sta avendo, con miglioramenti, anche in questo inizio di stagione 2021-22.

Per lui già 5 gol e 4 assist in Champiionship, tra i miglior del Queens Park Rangers che prova a tornare in Premier. Importante la rete nel successo di ieri sera in casa del Derby County.

Chris Willock è stato protagonista di una esultanza molto bella, tre settimane fa, quando ha dedicato il suo gol contro Blackpool a suo zio defunto. Il 23enne aveva così commentato: “È stato un momento difficile per la mia famiglia con mio zio che è morto, ma quella rete era dedicata a lui. Ovviamente questo è stato il motivo per cui ho perso la partita contro il Cardiff. Si vedevano le emozioni quando ho segnato, è stato davvero piacevole poter ottenere quel gol per lui”.

Willock sogna ora di trascinare il QPR il più in alto possibile e di poter tornare presto in Premier, per poter dimostrare le sue qualità, così come quelle del fratello, promessa del calcio inglese.

E per Chris c’è l’intenzione di confermare l’importanza di questo cognome, un cognome che scotta. Foto: Sito QPR