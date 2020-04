Willian: “Tornare in campo? Solo se ci sono le condizioni, aspettiamo aggiornamenti”

Willian, esterno del Chelsea appetito da diversi top club europei poiché in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con i londinesi, ha parlato in merito alla ripresa della Premier League ai microfoni di Associated Press: “Tornare in campo? Se ricominceremo a giocare, lo faremo senza pubblico e solo se ci saranno le condizioni. Non è una cattiva idea, ma dobbiamo capire con attenzione cosa succederà. Anche tra di noi calciatori, se qualcuno è ancora contagiato e non lo sappiamo? Poi rischiamo tutti. Aspettiamo aggiornamenti”.