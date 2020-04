Willian ribadisce: “Difficilmente rinnoverò con il Chelsea, non ne abbiamo riparlato”

Willian, esterno brasiliano del Chelsea, è ormai vicino alla scadenza del contratto e potrebbe diventare un obiettivo concreto di diversi top club a parametro zero. La trattativa per il rinnovo con i Blues si è bruscamente interrotta e il classe 1988 ribadisce le difficoltà di trovare un accordo: “Tutti sanno che il mio contratto termina tra qualche mese, il rinnovo è davvero una cosa difficile da realizzare. Penso che sarà molto difficile rinnovare perché il Chelsea mi ha offerto due anni, io ho chiesto un contratto di tre anni e non ne abbiamo riparlato”.