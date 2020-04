Willian, l’agente allo scoperto: “Futuro? Tante speculazioni, non abbiamo ancora parlato di mercato”

Sembrano destinate a separarsi le strade di Willian e del Chelsea. L’esterno brasiliano è ormai vicino alla scadenza del contratto e – salvo sorprese – si appresta a diventare un obiettivo concreto di diversi top club a parametro zero (su tutte Barcellona, Psg e Arsenal). La trattativa per il rinnovo con i Blues si è bruscamente interrotta e il classe ’88 anche nelle ultime ore ha ribadito le difficoltà nel trovare un accordo. Il suo agente, però, nelle ultime ore è uscito allo scoperto intervenendo ai microfoni di Sky Sports UK: “In questo momento ci sono tante speculazioni, ma ancora non abbiamo parlato di trasferimenti o qualcosa di simile. In questo momento nessuno se la sente, nel mondo stanno succedendo cose molto più importanti”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea