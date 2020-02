Willian in scadenza con il Chelsea: “Futuro? La mia famiglia non vuole lasciare Londra”

Willian torna a parlare del suo futuro. Il brasiliano del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a The Players’ Tribune: “Londra è la mia seconda casa. Ho appena superato il test per ottenere la cittadinanza britannica, dopo aver fallito due volte: alcune domande erano impossibili, nemmeno alcuni miei amici inglesi conoscevano le risposte. Ho studiato, non so quante ore ho trascorso sui manuali. Mia moglie non vuole lasciare Londra, così come le mie figlie. Certo, il Brasile è il Brasile e stiamo sempre bene lì quando torniamo per le vacanze e ritroviamo famiglia e amici. Londra è dove voglio stare e voglio che le mie figlie crescano qui. Voglio continuare a sentire l’affetto dei compagni e dei tifosi“, ha chiuso Willian.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea