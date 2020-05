Sembrano sempre più destinate a separarsi al termine della stagione le strade di Willian e il Chelsea. L’esterno brasiliano è in scadenza di contratto e anche nelle ultime ore ha confermato le sirene d’addio a parametro zero: “È una situazione difficile, perché il Chelsea mi ha offerto due anni di contratto e non ha intenzione di modificare l’offerta. Ho detto loro che voglio un triennale”, le parole di Willian ai microfoni di Esporte Interativo.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea