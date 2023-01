WILLIAM TROOST-EKONG, FISICITÀ ED ESPERIENZA PER LA SALERNITANA

Dopo l’infortunio di Federico Fazio e sconfitte con Atalanta e Napoli, la Salernitana è corsa ai ripari regalando un elemento di fisicità ed esperienza al reparto arretrato di Davide Nicola: William Troost-Ekong, difensore nigeriano classe ’93 che ha già militato nel massimo campionato italiano dal 2018 al 2020 in Serie A con la maglia dell’Udinese.

Nato da padre nigeriano e madre olandese e cresciuto tra Harlem, città ad est di Amsterdam, e Londra, dove si è trasferito a 12 anni per giocare prima nelle giovanili del Fulham e poi in quelle del Tottenham. La separazione tra i suoi genitori e la decisione del padre di far ritorno in Nigeria hanno consentito al piccolo William di trascorrere anche molte estati della sua infanzia nella terra delle Super Aquile per passare del tempo con la famiglia nigeriana e apprenderne cultura e costumi. Dopo aver rappresentato l’Olanda nelle nazionali minori, William ha scelto la Nigeria nel 2015. Decisiva la telefonata dell’allora Ct nigeriano, il compianto Stephen Keshi.

Cresciuto nella squadra inglese del Tottenham, nel 2013 lascia l’Inghilterra per iniziare una nuova avventura in Olanda, al Groningen. Gioca appena 2 partite in Eredivisie prima di trasferirsi in prestito al Dordrecht, con cui chiude la stagione di Eerste Division giocando 10 partite e ottenendo la promozione in massima serie. Rimasto in prestito al Dordrecht, debutta in Eredivisie e nella stagione collezionando 22 presenza.

Dopo non aver lasciato il segno in Olanda, la sua carriera proseguo in Belgio tra le fila del Gent, ma senza trovare spazio. E a fine luglio 2015 va in prestito ai norvegesi dell’Haugesund in Elitenserie con cui gioca 13 gare di campionato. Anche nel 2016 resta in Norvegia e gioca 24 partite segnando ben 3 reti, le prime della sua carriera da professionista.

Il 17 agosto 2018, Troost-Ekong si unì al club italiano di Serie A Udinese. Nella sua stagione di debutto in Serie A, colleziona 35 presenze in campionato, aiutando la squadra a piazzarsi al dodicesimo posto. La stagione successiva, invece, ha collezionato 30 presenze, figurando tra i titolari nelle vittorie di lustro contro Milan e Juventus. Il 29 settembre 2020, Troost-Ekong ha firmato un contratto quinquennale con il Watford in EFL Championship.

Adesso per Troost-Ekong ci sarà il ritorno in in Italia, dove metterà la sua fisicità ed esperienza a servizio della Salernitana, cercando di aiutare la squadra di Nicola a ritrovare la solidità difensiva persa nelle ultime uscite.

Foto: sito Watford