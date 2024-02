Wilcox (ds Southampton): “La Juve farà bene ad Alcaraz, per poi avere successo con noi”

La Juventus ha ingaggiato il giovane Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002 in presto dal Southampton. Il passaggio in prestito tra le fila dei bianconeri fa parte di un’operazione che, se si concretizzerà, porterà quasi 50 milioni nelle casse dei Saints, pagabili in tre esercizi. TuttoJuve riporta le parole del direttore sportivo del club Jason Wilcox, ha commentato così il passaggio di Charly alla Juventus: “Questo trasferimento permetterà ad Alcaraz di crescere in una grande squadra come la Juventus, e di giocare in una priuma divisione tra le migliori in europa… per poi tornare da noi ed avere successo con il Southampton”.

Foto: Instagram Juventus