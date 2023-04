Wijnaldum: “Voglio ripagare l’affetto di Roma. Futuro? Non dipende dalla Champions, qui sono felice”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Georginio Wijnaldum, protagonista della vittoria di questa sera, ha così parlato dopo il successo per 3-0 contro la Sampdoria: “E’ stata una vittoria molto importante per noi dopo gli ultimi risultati negativi soprattutto perché ci permette rimanere agganciati al treno Champions, sono contento dei 3 punti e anche per il mio gol. Ho sentito l’amore di questi tifosi dal primo giorno e soprattutto quando mi sono fatto male. Volevo ripagare questa gente, io faccio sempre il massimo, oggi è andata molto bene”.

Infine, sul suo futuro: “Il mio futuro non dipende dalla qualificazione in Champions League. L’ho già dimostrando scegliendo questo club, sono venuto ben volentieri anche senza. Difficile sapere cosa succederà in estate, mi limito a dire che qui sono felice e sto bene”.

Foto: Instagram Wijnaldum