Wijnaldum verso il ritorno in campo: “Ogni giorno mi sento più forte”

Si avvicina sempre più il ritorno in campo di Georginio Wijnaldum con la maglia della Roma. Il centrocampista olandese è stato recuperato ed è già nel gruppo di José Mourinho. La frattura alla tibia è ormai alle spalle, il classe ’90 ex PSG e Liverpool ha messo nel mirino il Lecce per poter giocare qualche minuto. D’altronde il test con la Primavera ha dato esito positivo, via libera per poter rivedere – gradualmente – in campo il trentaduenne. Con i giallorossi ha giocato appena 12′ in partite ufficiali, tutti nella prima giornata di Serie A contro la Salernitana.

Feeling stronger every day 💪🏾💛❤️ pic.twitter.com/imcaSzSC0N — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 8, 2023

Foto: Roma Instagram