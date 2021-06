WIJNALDUM, UN ASSEGNO IN BIANCO PER IL PSG

Il PSG ieri ha ufficializzato il colpaccio di Georgino Wijnaldum, centrocampista arrivato dal Liverpool a parametro zero.

Georginio Wijnaldum ha firmato un contratto fino al 2024 con i parigini come ha annunciato lo stesso club francese, che ha vinto la concorrenza fortissima del Barcellona, staccando un assegno mostruoso, tanto da far cambiare idea all’olandese, che aveva praticamente chiuso con i catalani per accordarsi per il suo trasferimento al Barça. Ma Leonardo è intervenuto poco prima delle firme, offrendogli un ingaggio sui circa 8 milioni di euro a stagione. Il Barcellona si era fermato ad una proposta molto più bassa (circa 5 milioni all’anno).

Colpo importante quindi per i parigini, che si assicurano uno dei centrocampisti offensivi più forti delle ultime stagioni, che ha fatto le fortune del Liverpool di Klopp, dove ha trascorso 5 anni brillanti.

Wijnaldum, classe 1990, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Sparta Rotterdam. Nel 2004, è passato al Feyenoord, con cui viene convocato nel gennaio 2007 per l’Efes Pilsen Cup, una competizione organizzata in preparazione per la seconda parte dell’Eredivisie. A 16 anni e 148 giorni, Wijnaldum è diventato il più giovane calciatore a debuttare con la casacca del Feyenoord. Nel 2007-08, inizia ad essere schierato con costanza in prima squadra, esordendo anche nelle competizioni europee. Ha segnato la prima rete in Coppa UEFA nell’edizione 2007-2008, contro il Kalmar.

Il 4 luglio 2011 lascia il Feyenoord per approdare al PSV per una cifra di 5 milioni di euro. Debutta ufficialmente con la maglia numero 10 il 7 agosto nella sfida persa per 3-1 contro l’AZ Alkmaar. Segna il suo primo gol ufficiale nella vittoria per 3-0 contro l’ADO Den Haag Resterà fino al 2015 al PSV, segnando a raffica, oltre 40 gol in campionato e 52 in totale.

Nel luglio 2015 viene acquistato per 14,7 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro, dal Newcastle, diventando il terzo acquisto più costoso nella storia dei Magpies dopo due leggende del club come Michael Owen e Alan Shearer. A fine stagione si laurea capocannoniere della squadra con 11 gol segnati, risultato che però non riesce a far evitare al Newcastle la retrocessione in Championship. Ne approfitta il Liverpool che lo ingaggia pagandolo ben 30 milioni di euro e firma un contratto quinquennale, scegliendo di indossare la maglia numero 5. Saranno 5 anni strepitosi, non segnerà a livelli del Newcastle o del PSV, ma sarà fondamentale nello scacchiere di Klopp, collezionando 237 presenze e 22 gol, vincendo praticamente tutto, la Premier del 2019-20, la Champions nel 2018-19, con Supercoppa Europea e Mondiale per club.

Dal 1 luglio sarà del PSV, dopo gli Europei con la Nazionale olandese, che ha contribuito a qualificare grazie agli 8 goal in 7 partite nella fase delle qualificazioni. Anche in Nazionale, Wijnaldum vanta numeri strepitosi, segnando 22 gol in 75 presenze con la nazionale maggiore, ma dopo aver anche fatto tutte le trafile delle giovanili, dall’Under 15 all’Under 21.

Georginho Wijnaldum è un centrocampista dinamico e molto duttile, che può essere schierato sulla fascia sinistra o destra, ma anche al centro e da trequartista o addirittura come “falso nueve”, date le spiccate doti offensive. Ha un tiro potente ed è rapidissimo nell’uno contro uno. È in grado di calciare buoni cross ed è anche un discreto colpitore di testa, nonostante non sia molto alto.

Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón.

Insomma un vero colpaccio per il PSG che sogna un grande centrocampo con Verratti, Paredes e Wijnaldum, ad assistere Neymar e Mbappé.

Foto: Twitter PSG