Wijnaldum: “Spero di essere il centrocampista perfetto per la Roma”

Giornata di presentazione in casa Roma, dove a parlare è Georginio Wijnaldum. Il nuovo acquisto giallorosso ha dichiarato: “Difficile da dire se giocherò domenica, da parte mia c’è tutta la disponibilità. Klopp mi definisce il centrocampista perfetto? Lo stile di gioco del Liverpool mi si addiceva, ma ora vedremo se lo sarò anche in altri sistemi di gioco. La mia speranza è che sarò il centrocampista perfetto per la Roma. Sono venuto per gli sforzi che ha fatto il club per avermi. L’atmosfera all’Olimpico è meravigliosa e mi sono sentito molto apprezzato.”

Mourinho? Ci siamo sentiti quando la trattativa era già avanzata, non ha dovuto insistere. Quello che ha fatto nel calcio è incredibile. Tutti vogliono lavorarci insieme.”

Foto: Instagram Roma