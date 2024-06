Wijnaldum: “Slot è al livello di Klopp e Mourinho”

Durante l’intervista concessa ad AD.NL, il centrocampista, Georgino Wijnaldum, ha così parlato di Arne Slot, l’erede di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool: “Klopp e Guardiola hanno cambiato il calcio ai miei occhi. Persone così meritano di dirigere il loro addio. Con Arne Slot, credo che il Liverpool abbia davvero trovato un grande successore. Il fatto che in Inghilterra non conoscano ancora tutti Slot fino in fondo – ha detto – non è affatto un male. Quando sono passato dal PSV al Newcastle United, ero diventato campione d’Olanda, giocavo già nella nazionale olandese e stavamo giocando un calcio europeo, ma non mi sembrava che questo dicesse qualcosa a loro”.

Poi ha proseguito: “Mi sono allenato con il Feyenoord per qualche giorno all’inizio di questa stagione e ho visto come lavorava Slot. Era di un livello molto alto, ho pensato che fosse davvero di alto livello. Posso fare un paragone con Klopp e Mourinho – ha dichiarato Wijnaldum – e poi dico che Slot è dello stesso livello. Certo, ora entra in un mondo completamente diverso, è così e basta. Ma questo non significa che non possa fare lì quello che ha fatto al Feyenoord, no?”.

