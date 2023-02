Wijnaldum: “Servirà tempo per tornare ai miei vecchi livelli. Ma siamo sulla strada giusta”

Intervenuto nel post gara di, Georginio Wijnaldum ha così commentato il suo ritorno in campo: “Sono stato molto felice quando ho iniziato a re-allenarmi con i compagni. Per questo tipo di infortuni bisogna stare molto attenti a evitare varie ricadute. Bisognava avere cautela, ma quando ho ricevuto l’ok dallo staff medico mi sono sentito di nuovo un giocatore. Sto abbastanza bene, il livello non è ancora quello ottimale. Per mesi mi sono allenato da solo, ora servirà del tempo per tornare ai miei vecchi livelli. Ci vorrà tempo ma siamo sulla strada giusta“.

Foto: Roma Instagram