Si è preso qualche giorno per riflettere, confrontandosi con esperti del settore, ma alla fine Gini Wijnaldum ha deciso di optare per la terapia conservativa in seguito alla frattura alla tibia rimediata in allenamento. Escluso dunque l’intervento chirurgico per il nuovo acquisto della Roma che, con tutta probabilità, tornerà a disposizione di Mourinho tra 3 o 4 mesi, quindi per il 2023.

Foto: Roma Instagram