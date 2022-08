Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto della Roma, Georginio Wijnaldum, ha parlato dei motivi per cui ha scelto i giallorossi: “Quando un club ti cerca con questa insistenza e ti fa sentire speciale è impossibile dire di no. Da Salah a Strootman, ma anche Hakimi, tutti mi hanno parlato bene della Roma“.

Foto: Roma Instagram