Il rientro di Georgino Wijnaldum, centrocampista della Roma, è sempre più vicino. A darne conferma è lo stesso giocatore di Mourinho con un post pubblicato sui propri social: “I primi minuti di gioco si avvicinano”.

The first playing minutes are getting closer 🤩 pic.twitter.com/B3HwAV4dkG

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 10, 2023