Wijnaldum: “L’incertezza è fastidiosa. Voglio giocare perché non lo faccio praticamente da due anni”

Georginio Wijnaldum in un’intervista per AD.NL ha parlato del suo futuro: “L’incertezza è fastidiosa, anche per la mia famiglia. Tutti preferirebbero la chiarezza. Scelgo in base alle mie sensazioni. Se pensassi di dover o voler andare in Olanda, farei quella scelta, ma non ho ancora deciso. Devo valutare tutte le opzioni, ma voglio giocare perché non lo faccio praticamente da due anni”.

Sull’infortunio: “È normale che il divertimento diminuisca un po’ quando ti trovi in ​​situazioni del genere. Mi sono divertito molto in tutti questi anni, tanto da vederla come una cosa normale, ma non è scontato divertirsi. Quando sei infortunato non ti senti parte della squadra. Quando ti fai male e puoi giocare di nuovo, sei così felice. Prima ho iniziato a giocare di nuovo 10 minuti, poi 20 e infine sempre di più. Poi mi sono fatto male al bicipite femorale ed è stato così fastidioso”.

Foto: Instagram Wijnaldum