Wijnaldum, il messaggio della Cremonese: “Oggi mancherà un protagonista, vogliamo vederti presto in campo”

Dopo la rottura della tibia che terrà Wijnaldum lontano dal terreno di gioco per qualche mese, l’avversaria della Roma di questa sera, la Cremonese, ha voluto mandare un messaggio al centrocampista. Tramite il proprio profilo Twitter, il club neo-promosso in Serie A ha scritto: “In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno dei protagonisti. In bocca al lupo Wijnaldum, speriamo di rivederti presto in campo”.

Foto: Roma Instagram