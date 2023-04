Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy lanciano la Roma: Sampdoria battuta 3-0 (espulso Murillo)

La Roma batte 2-0 la Sampdoria e lancia un segnale importante verso la zona Champions. Accade tutto nella ripresa, con i gol di Dybala e Wijnaldum. Primo tempo che si chiude sullo 0-0 con la Roma che ha avuto un paio di chance per sbloccare la gara. Al 31′, dopo tanto equilibrio e diverse ammonizioni, Ravaglia salva su un colpo di testa di Llorente. Al 34′ palo di Wijnaldum. Il centrocampista, ben imbeccato da Matic, calcia in porta ma il palo dice di no. Al 43′ ancora Ravaglia protagonista, paratona del portiere su Zalewski, il portiere poi si supera anche sul tap-in di Spinazzola.

La Roma si rammarica per le chance sprecate, all’Olimpico è ancora 0-0.

Nella ripresa, la gara cambia immediatamente con l’espulsione di Murillo. La Samp in 10 prova a resistere ma non riesce a contenere gli attacchi della Roma che passa meritatamente al 57′ con Wijnaldum. Il raddoppio arriva su rigore all’89’, con Dybala che batte per la seconda volta un ottimo Ravaglia.

Al 94′ tris di El Shaarawy che chiude i conti per la compagine di Mourinho.

La Roma vince e sale a 50 punti, aggangiando l’Inter al terzo posto e in attesa del Milan, al momento scavalcato.

Foto: Twitter Roma