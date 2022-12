Buone notizie in casa Roma. Il centrocampista Georginio Wijnaldum è sempre più vicino al rientro: il centrocampista olandese, che aveva subito la frattura della tibia in allenamento a fine agosto, ha ripreso a correre, anche col pallone. Il rientro in campo per Wijnaldum è previsto per fine gennaio-inizio febbraio, ma la Roma non vuole forzarne il rientro.

Foto: Instagram Roma