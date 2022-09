Wijnaldum aggiorna i tifosi della Roma: “Ho accettato la situazione. La guarigione procede bene”

È iniziata nel peggiore dei modi l’avventura di Wijnaldum alla Roma. Il calciatore si è infortunato e sarà costretto a rimanere fuori per mesi prima di tornare a disposizione di Mourinho. Direttamente dal proprio profilo Instagram, nel frattempo, ha voluto aggiornare i tifosi: “Nelle ultime settimane sono stato molto triste, ma ho imparato ad accettare la situazione per com’è, la mia guarigione sta andando bene. Grazie a tutti per i messaggi e il supporto. Fanno in modo che io possa tornare il prima possibile. Speriamo di rivederci presto. Forza Roma”.

Foto: Wijnaldum Instagram