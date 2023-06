Wijnaldum saluta la Roma: “Grazie a tutti i tifosi giallorossi per l’atmosfera meravigliosa in ogni partita”

Il centrocampista della Roma, Gini Wijnaldum, ha salutato i tifosi della Roma sui social al termine di questa stagione. Il calciatore olandese tornerà al PSG, proprietario del suo cartellino. Ecco le parole del calciatore: “Grazie tifosi giallorossi per l’atmosfera meravigliosa in tutte le partite e per il sostegno di questa stagione”.

Foto: Instagram Wijnaldum