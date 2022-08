Wigan, Wyke è tornato in campo 9 mesi dopo il malore: “Eriksen mi ha dato l’ispirazione”

Charlie Wyke è tornato in campo dopo 9 mesi. Lo scorso novembre era collassato durante un allenamento, facendo temere il peggio perché il suo cuore aveva smesso di battere per quattro minuti. Grazie al defibrillatore è tornato a giocare dopo nove mesi. Wyke è sceso in campo lo scorso fine settimana con il suo Wigan negli ultimi 20′ della sfida contro il Birmingham. Merito anche della forza trasmessa da Christian Eriksen e da altri calciatori che hanno avuto problemi cardiaci come lo stesso Wyke ha dichiarato:”Eriksen mi ha dato l’ispirazione per tornare, ho fatto di tutto. Mi ha chiamato Muamba e anche Blind, è stato bello parlare con loro, mi hanno aiutato nel momento difficile“.

Foto: Wyke Instagram