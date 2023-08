WIETESKA, ESPERIENZA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DI RANIERI

Il Cagliari rinforzerà il proprio reparto difensivo con un innesto di esperienza internazionale. Come anticipato in esclusiva da Sportitalia, è fatta per Mateusz Wieteska, classe 1997, difensore centrale in uscita dal Clermont Foot e nel giro della Nazionale polacca. Operazione da 5 milioni, per Wieteska contratto quadriennale da 500 mila euro netti a stagione.

E’ un vero e proprio colpo a sorpresa per la compagine sarda, dopo il greco Pantelis Hatzidiakos è un altro profilo internazionale e di esperienza europea per il club rossoblù.

Ventisei anni, nato a Varsavia l’11 febbraio 1997, è alto quasi un metro e novanta e con il vizio del gol essendo molto bravo di testa. Wieteska è cresciuto al Legia Varsavia (155 partite giocate nel club della sua città, con 8 gol e 4 assist) con cui ha vinto anche 4 campionati di Polonia. Oltre all’ultima esperienza francese al Clermont (35 presenze nella scorsa Ligue 1) ha giocato anche con le maglie di Górnik Zabrze, Chrobry Glogow e Zabkovia Zabki (sempre in Polonia). Con la nazionale del suo Paese ha fatto tutta la trafila dall’Under 15 fino alle 2 apparizioni (esordio nel 2022) con quella maggiore. E’ stato tra i convocati per il Mondiale in Qatar, senza però mai scendere in campo. Tra qualificazioni di Champions ed Europa League vanta 28 partite giocate nelle coppe internazionali, con una rete messa a segno. Nella Ligue 1 in corso ha già disputato due partite, segnando anche all’esordio della nuova stagione contro il Monaco.

Ha mostrato una progressiva crescita negli ultimi anni e il Cagliari a 26 anni è convinto di averlo preso nel meglio della sua maturazione. Un ggiocatore che nel calcio italiano può adattarsi molto rapidamente, come dimostrano i tanti polacchi in Italia che hanno fatto bene . A livello tattico si è adattato a diversi compiti in carriera, quasi sempre da centrale ma ha giocato anche da terzino destro. Al Clermont dallo scorso novembre ha quasi sempre agito da perno centrale di una difesa a tre, ma anche in una difesa a 4 può fare molto bene. Tra i suoi punti di forza l’abilità nel rompere la linea, la forza in contrasto e il senso dell’anticipo. E come detto,è bravo anche in fase realizzativa, da questo punto di vista ricorda un pò il connazionale Kamil Glik in Italia tanti anni con il Torino, Palermo, Bari e l’ultima esperienza al Benevento.

Wieteska può migliorare ulteriormente con un tecnico esperto come Ranieri, che può inquadrarlo in maniera più dettagliata dal punto di vista tattico.

Arriva a Cagliari quindi un giocatore molto esperto, soprattutto dal punto di vista internazionale, che può far crescere la retroguardia di Ranieri e donargli affidabilità e maggiori certezze.

Foto: twitter Clermont