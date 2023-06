West Ham, Souček: “Farò di tutto per vincere a Praga, per collegare le mie due squadre del cuore”

Il centrocampista del West Ham Tomáš Souček è i ntervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League. Ha parlato dell’emozione di giocare la finale all’ Eden Aréna, lo stadio dello Slavia Praga. Lì vi ha giocato nel 2015-16, quasi da debuttante, e poi dal 2017 al 2020, prima di spiccare il volo proprio alla squadra londinese

“Quando mi sono reso conto che la finale si sarebbe disputata a Praga ho detto ai ragazzi che dovevamo raggiungerla. Ora siamo a Praga e posso collegare le mie due squadre del cuore. Domani avremo la chance di vincere un trofeo, farò di tutto per vincere qui a Praga. Sono molto contento di poter entrare dal campo dallo spogliatoio della squadra di casa, visto che ho giocato tanto con lo Slavia.

Questo mi metterà molto a mio agio. Mi sento molto a mio agio, anche solo vedere il mio campo mi fa stare bene. Non vedo l’ora di scendere in campo domani sera. Quando siamo entrati nel tunnel so che ci sono tutti i manifesti della Conference ma mi ricordavo le foto dei giocatori che c’erano prima”

Fonte Foto: Tomas Soucek Profilo Instagram Uffciale