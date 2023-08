West Ham, sondaggio per En-Nesyri

Dopo il successo ottenuto in Conference League contro la Fiorentina, quella del West Ham è stata un’estate particolare, che ha visto le cessioni tra le altre di Declan Rice e Gianluca Scamacca. Proprio per sostituire il nuovo attaccante dell’Atalanta, la società inglese avrebbe messo gli occhi su Youssef En-Nesyri. Come raccontato da Foot Mercato, gli “Hammers” avrebbero già contattato il sia l’entourage del calciatore che il Siviglia, che chiede circa 33 milioni per lasciar partire il proprio attaccante. Foto: Instagram Siviglia