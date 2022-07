West Ham, Scamacca il colpo più costoso di questa estate

Dopo l’ottima stagione al Sassuolo, adesso il salto in Premier League. Gianluca Scamacca è atterrato pochi minuti fa a Londra ed è tutto pronto per la sua nuova avventura al West Ham. Lo sappiamo, il Sassuolo è bottega: 36 milioni più 6 di bonus la cifra che porterà il centravanti della Nazionale a indossare la maglia degli Hammers. Cifra che gli regala anche il primo posto nella classifica degli acquisti più costosi di questa sessione di mercato degli inglesi. Superato di un soffio, compresi bonus, il centrale francese Nayef Aguerd, preso dal Rennes per circa 35 milioni di euro. Gli altri acquisti in entrata sono il portiere Alphonse Areola, riscattato dal Paris Saint-Germain, per poco meno di 10 milioni, e il centrocampista Flynn Downes, prelevato poco più di 10 milioni dallo Swansea.

Foto: Twitter Vivo Azzurro