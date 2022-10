West Ham, Moyes su Scamacca: “Ha avuto un brutto virus ma abbiamo molta stima in lui”

Una sola vittoria in sette partite e terz’ultimo posto in classifica a quota quattro punti. Non è decisamente questa la collocazione del West Ham e David Moyes, attuale tecnico degli hammers, lo sa perfettamente. L’obiettivo adesso è quello di fare bene nella sfida di domani (ore 18:30) contro il Wolverhampton, come afferma lui stesso in conferenza stampa: “Penso che ci siano molte cose che possiamo fare molto meglio e stiamo lavorando per farle. Penso però che ci siano anche molte cose che abbiamo fatto abbastanza bene e che forse non abbiamo ottenuto le ricompense che i nostri sforzi avrebbero dovuto ottenere. Non siamo partiti come avremmo voluto, ma ci sono state anche alcune ragioni dietro. Abbiamo giocato più partite di qualsiasi altra squadra della Premier in questo momento della stagione. E poi, cinque di quelle partite con solo due giorni di recupero”. Su Gianluca Scamacca e sui pochi minuti impiegato, infine: “Tutti dimenticano che ha avuto un brutto virtus per 2 o 3 settimane, motivo per cui non ha giocato. Quindi, abbiamo dovuto farlo recuperare. A volte queste cose vengono dimenticate, ma abbiamo molta stima di lui. Ci piace molto, sta facendo bene, quindi sono sicuro che finché rimarrà in forma e in salute, farà vedere le sue qualità”.

Foto: twitter West Ham