Basta un gol di Marcus Rashford al Manchester United per battere il West Ham di Gianluca Scamacca e avvicinarsi sempre di più al quarto posto in classifica. L’attaccante inglese trova il gol nel finale di primo tempo e i Red Devils di Ten Hag riescono a difendere la rete segnata e portare a casa tre punti preziosi. Novanta minuti in campo per Cristiano Ronaldo, solo 57′ per Scamacca.

Foto: Manchester United Instagram