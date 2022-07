West Ham: “Italians do it better”. Scamacca sulle orme di Di Canio e Diamanti

Gianluca Scamacca si appresta ad essere un nuovo giocatore del West Ham e l’Olympic Stadium è pronto a esaltarsi a ogni suo gol. Impresa riuscita, non troppi anni fa, a tutti, o quasi, i connazionali che hanno vestito la gloriosa casacca del West Ham. Il primo “italian-boy” a vestire la maglia degli Hammers fu Paolo Di Canio. In quattro anni e mezzo segna 48 gol in 118 presenze, entrando nel cuore dei tifosi conquistando un posto nell’undici ideale di tutti i tempi secondo i fan dell’Academy of Football. Successivamente, nel 2008, fu il turno di David Di Michele. La sua esperienza in Inghilterra, però, durò solo un anno e, senza riuscire a entrare nel cuore dei tifosi, rientrò alla base appena un anno dopo. Per un italiano che va, ce n’è uno che viene. Il 28 agosto 2009, Alessandro Diamanti si trasferisce al West Ham, su espressa richiesta di Zola. Alino concluse la stagione totalizzando 8 gol e 6 assist in 28 partite complessive, mettendo spesso in mostra tutta la sua classe, tanto che i tifosi gli preferiscono il solo Scott Parker nella graduatoria dell’Hammers of the Year. Dal 2015, invece, c’è un altro italiano che veste la maglia degli Irons: Angelo Ogbonna, alle prese con un brutto infortunio al ginocchio. Ora la palla passa a Gianluca Scamacca che, dopo aver conquistato la maglia della Nazionale a suon di gol con il Sassuolo, proverà a conquistare Olympic Stadium e ripagare la fiducia posta in lui dagli Hammers.

Foto: Twitter Vivo Azzurro