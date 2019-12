West Ham, in panchina torna Moyes: ora è ufficiale

Il West Ham, tramite i propri canali ufficiali, ha appena annunciato di aver affidato la panchina a David Moyes. L’esperto tecnico scozzese torna alla guida del club londinese per sostituire l’esonerato Manuel Pellegrini. Per l’ex allenatore del Sunderland contratto della durata di 18 mesi. A seguire il tweet degli Hammers:

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019