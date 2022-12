West Ham in crisi di risultati, Moyes: “Non mi sento sotto pressione”

Il West Ham avrebbe certamente firmato per una classifica migliore vista l’importante campagna acquisti, portata avanti in estate, che ha regalato agli Hammers calciatori come Scamacca e Paquetà. La zona retrocessione però mette in crisi il club inglese ma il tecnico David Moyes, in attesa di affrontare il Brentford questa sera, ha commentato durante un’intervista: “Sono sotto pressione in questo momento? No, per niente. Ho un grande supporto da David Sullivan. Non sono stupido, un allenatore di calcio è sempre sotto pressione. Devi cercare di aumentare le aspettative ovunque tu vada, penso che ci siamo riusciti. Abbiamo disputato delle ottime stagioni negli ultimi due anni. Siamo solo delusi di non aver fatto altrettanto bene al momento, ma abbiamo in programma di fare molto meglio e stiamo lavorando per questo“.

foto: profilo Twitter ufficiale West Ham