West Ham, in chiusura Fullkrug

Il futuro di Niclas Fullkrug è sempre più lontano dal Borussia Dortmund. È il West Ham la squadra che si è fatta avanti con il Dortmund per l’acquisto dell’attaccante protagonista degli ultimi Europei con due reti entrambe dalla panchina con la maglia della Germania. Le fonti tedesche di ieri hanno trovato sempre più conferme nelle ultime ore, a tal punto che gli Hammers hanno in pugno Fullkrug dopo aver trovato l’accordo con il club tedesco e l’apertura del calciatore. Il futuro di Niclas Fullkrug è sempre più in Premier.

Foto: instagram Fullkrug