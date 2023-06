Il West Ham condanna il comportamento dei tifosi durante la finale. Il comunicato

Il West Ham ha rilasciato un comunicato contro il comportamento dei suoi tifosi durante la finale di Conference.

Capitan Biraghi della Fiorentina aveva chiesto a chi di dovere di agire dopo il vergognoso lancio di oggetti dagli spalti in campo. Da cui è stata causata una ferita alla testa al difensore, a causa di una sigaretta elettronica che gli ha procurato un taglio. Principalmente sono stati gettati bicchieri di plastica sul terreno di gioco, ma è emerso che anche altra roba vi è stata buttata. Ad esempio una scarpa o una carta di credito.

Il West Ham ha ritenuto giusto prendere posizione contro tali irrispettosi atteggiamenti. A seguire il comunicato

“Il West Ham United condanna senza riserve il comportamento di un piccolo numero di persone che hanno lanciato oggetti in campo durante la finale di UEFA Europa Conference League. Queste azioni non hanno posto nel calcio e non rappresentano in alcun modo i valori della nostra squadra e della stragrande maggioranza dei nostri tifosi, che si sono comportati in modo impeccabile a Praga questa settimana e durante le nostre ultime due stagioni in giro per l’Europa. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, chiunque venga identificato vedrà i propri dettagli trasmessi alla polizia e verrà punito con sanzioni esemplari, non potendo quindi entrare nel London Stadium né viaggiare con il club per molto tempo”

Foto: Instagram West Ham