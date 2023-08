West Ham, ancora aperta la pista Maguire

In mattinata in casa West Ham è arrivata l’ufficialità dell’operazione Kudus, ma il mercato in entrata degli Hammers potrebbe non essere finito qui. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, non sarebbe ancora tramontata l’ipotesi che vedrebbe Harry Maguire alla corte di David Moyes. Diversi giorni fa il tecnico del Manchester United Erik ten Hag aveva spiegato come il difensore inglese avrebbe dovuto giocarsi il posto, ma dopo il mancato ingresso in campo contro il Nottingham Forest, Maguire avrebbe riaperto alla possibilità West Ham.

Foto: Twitter Inghilterra