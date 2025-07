Wesley sul futuro: “Sono concentrato sul Flamengo. La mia ultima partita qui? Ne sarei felice”

12/07/2025 | 23:07:14

Uno dei grandi obiettivi della Roma per la fascia è Wesley, giocatore del Flamengo che Gasperini segue dai tempi dell’Atalanta.

Il.giocatore, dopo il Mondiale per Club, è tornato a giocare in campionato, questa sera è impegnato contro il San Paolo. Alla fine del primo tempo, dopo aver sfiorato un vero e proprio golazo, ha risposto così alla domanda sul suo possibile futuro lontano dal Brasile: “Dipende dal consiglio di amministrazione, dal Flamengo e dai miei agenti. La mia mente è concentrata al 100% qui. Se dovessi giocare altre 15 partite, ne giocherei altre 15. Se fosse la mia ultima partita, sarei molto contento anche io”.

Come anticipato, la Roma vuole accontentare Gasperini, che ha messo il giocatore in cima alla lista. Per strapparlo al Flamengo serviranno circa 30 milioni. Intanto nelle scorse giornate, Wesley aveva anche messo un like social a un post della Roma. Un segnale di apertura.

Foto: Instagram Wesley