Wesley e la Roma, sia fatta la volontà di Gasperini

04/07/2025 | 17:36:50

Un grande stantuffo di fascia, una valutazione non lontana dai 30 milioni, un lungo contratto con il Flamengo e soprattutto il desiderio enorme di Gasperini. Stiamo parlando di Wesley, classe 2003, la duttilità di poter giocare alto o basso, la voglia di spiccare il volo in Europa. Gasperini lo aveva chiesto all’Atalanta, ha ripetuto l’operazione in casa Roma: è uno dei primissimi nomi, se non il primo, nella sua lista e ci sono contatti quotidiani. Il club giallorosso, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, continuerà a lavorare anche nel weekend per sbloccare e assicurarsi Wesley.

Foto: Instagram personale