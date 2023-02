Werner: “Tuchel ingiusto con me, Lukaku doveva giocare per forza”

Durante l’intervista concessa a The Sun, Timo Werner è tornato sul suo addio al Chelsea. Per l’attaccante tedesco, la sua avventura inglese è terminata a causa anche delle scelte di Thomas Tuchel, che ha messo davanti a lui il pesante investimento operato per riportare a Londra Romelu Lukaku: “Ho disputato due grandi stagioni, prima col Lipsia e poi con il Chelsea. Ho giocato quasi tutte le partite nella prima stagione, vincendo la Champions League e segnando in semifinale contro il Real Madrid. Ho segnato tanti gol ma tutto questo è stato un po’ dimenticato dal tecnico e non è stato proprio giusto. Questo è uno dei motivi per cui sono dovuto tornare a Lipsia, volevo divertirmi nuovamente. Alla fine è del tutto normale che a un allenatore piacciano di più alcuni giocatori, devi accettarlo. Il problema più grande è stato avere davanti un attaccante come Lukaku, un grande attaccante che doveva giocare dopo essere costato 120 milioni”.

Foto: sito ufficiale Lipsia