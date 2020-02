Werner strizza l’occhio al Liverpool: “Qualsiasi giocatore ci penserebbe”

Timo Werner strizza l’occhio al Liverpool. L’attaccante del Lipsia, intervenuto ai microfoni di Kicker, ha parlato così dell’interesse dei Reds: “Quando un 23enne segna 20 gol in stagione è chiaro che ci sia interesse. Ma in questo momento non sto pensando a cosa accadrà in futuro. Cosa faresti se uno dei club favoriti per la Champions ti volesse? E’ normale che ogni giocatore ci penserebbe. Sono aperto a tutto”, ha chiuso Werner.

Foto: sito ufficiale Bundesliga