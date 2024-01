Werner si presenta: “Al Tottenham per Postecoglu e lo stadio. Giocare lì sarà speciale”

“Prima di tutto, sono molto felice di essere qui, sono arrivato in un club molto, molto grande. Ho già giocato contro il Tottenham, sia con il Chelsea che con il Lipsia, e sono sempre state grandi partite. Ora sono davvero contento di essere entrato a far parte di questa squadra e non vedo l’ora di scendere in campo”, così Timo Werner, nuovo attaccante del Tottenham, nella sua prima intervista da giocatore degli Spurs.

Poi ha proseguito parlando dei motivi che lo hanno portato a scegliere gli Spurs: “Molte cose mi hanno convinto ad accettare questa offerta, prima di tutto la chiacchierata con l’allenatore. Ho pensato che fosse davvero una bella chiacchierata: da cosa voglio sentire quando parlo con un allenatore, come vuole giocare, come lascia giocare la squadra. Ho pensato subito che si adattasse al mio modo di giocare. Poi lo stadio, giocare lì ogni partita sarà qualcosa di speciale. E ovviamente anche la squadra, penso che abbiamo dei giocatori molto bravi. Le persone che mi hanno seguito un po’ in Premier League, sanno che posso portare la mia velocità, che posso essere una minaccia per gli avversari quindi è quello che voglio portare in squadra e penso di poterlo fare”.

Foto: Instagram Tottenham