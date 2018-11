Werner e Sané illudono Loew, Promes e Van Dijk beffano la Germania. Olanda alle Final Four

Niente da fare per la Germania, il 2018 non è affatto l’anno dei tedeschi calcisticamente parlando. Nell’ultimo match valido per la sesta giornata di Nations League, disputato a Gelsenkirchen, Werner e Sané illudono Joachim Loew bucando due volte l’Olanda. Nel finale, però, gli Orange tirano fuori gli artigli e pareggiano in pochissimi minuti con Promes all’85’ e Van Dijk al 91′. La formazione di Ronald Koeman (avendo gli scontri diretti a favore) si regala l’accesso alle Final Four agguantando la Francia in testa al Gruppo 1. La Germania, inoltre, rischia di terminare in seconda fascia in vista delle prossime qualificazioni agli Europei.

Foto: Holland Sports