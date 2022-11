Werner salta il Mondiale con la Germania

L’attaccante del Lipsia e della nazionale tedesca, Timo Werner si è infortunato durante la partita di Champions League, gli esami svolti nella giornata di oggi hanno dato un responso impietoso: rottura del legamento sindesmotico. Werner dovrà quindi restare ai box per diversi mesi. Ecco le parole di Rose in conferenza stampa: “È stato uno shock per tutti. Fa male quando un giocatore importante si infortuna. Tutti lo supportiamo e non vediamo l’ora che rientri”.

Foto: Twitter Lipsia