Werner non segna da novembre. Tuchel: “Tireremo il meglio da lui”

Uno dei problemi del Chelsea è l’astinenza da gol di Timo Werner, il cui ultimo gol in Premier League risale al 7 novembre.

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Tottenham, il tecnico Thomas Tuchel ha parlato anche di questo fattore.

Queste le sue parole: “Ha bei ricordi allo stadio del Tottenham. Ha segnato per il Chelsea e per il Lipsia lì e non cerca scuse. Sta lavorando sodo. È nostra responsabilità tirare fuori il meglio dal giocatore, quindi attaccare lo spazio per sfruttare la sua velocità”.

Foto: Twitter Chelsea